Якутск, 7 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Якутии заготовили 76% сена от плана. Остальное косят в Амурской области и будут закупать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в оперативном штабе республики.

ИА REGNUM Стога сена

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По словам заместителя председателя правительства региона Михаила Никифорова, силоса в Якутии заготовили 13 986 тонн (52% от плана), сенажа — 4 941 тонну (33%). Сено продолжают заготавливать, в том числе в Амурской области, где работают две мобильные бригады из Якутии. Там скошено 1000 тонн сена из запланированных 2400.

На покупку кормов для скота из бюджета республики будет выделено 56 млн рублей. По районам средства будут распределяться в соответствии с заявками, поступившими от муниципалитетов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, корма для Якутии намерены покупать в Забайкальском крае, Амурской и Магаданской области, с регионами заключены предварительные договоры. Республике предстоит приобрести около 137 тыс. тонн сена, 16 тыс. тонн силоса и 12 тыс. тонн сенажа.