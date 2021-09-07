Иркутск, 7 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 7 сентября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4646 человека, причём 15 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Vladikavkaz-osetia.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 100 838 человек (+372 за сутки).

Госпитализированы 1866 (-113 за сутки). Выздоровели 88 183 пациента (+739 за сутки).

Ещё 420 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье скончался ещё 41 человек с COVID-19