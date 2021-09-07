Токио, 15 декабря, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Новый пакет санкций против России, включающий экспортные ограничения, ввели власти Японии в отношении 57 компаний, а также заморозку активов в случае обнаружения 35 физических и 43 юридических лиц. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Санкционные ограничения коснутся 57 компаний, а также двух компаний из ОАЭ, одной из Сирии и двух из Узбекистана. Иностранные компании, попавшие в список, как предполагают в Японии, причастны к операциям, позволяющим России обходить санкции. В отношении этих компаний санкции вступают в силу с 27 декабря.

В список российских компаний попали Уральский завод гражданской авиации, Улан-Удэнский авиационный завод, Хабаровский судостроительный завод, Восточная верфь, Завод имени В. А. Дегтярева, Таганрогский завод «Прибой», НПК «Техмаш» и другие предприятия. На сегодняшний день в санкционном списке значатся 494 компании и организации из России.

Список лиц и организаций, активы которых будут заморожены в случае обнаружения, ещё не опубликован.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Австрия разблокировала принятие Евросоюзом нового, 12-го по счёту пакета антироссийских санкций. При этом формально пакет санкций остаётся неутверждённым.

Евросоюз рассчитывает принять 12-й пакет антироссийских санкций в оставшуюся до конца года пару недель. Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров. Инициатива провалилась из-за средиземноморских стран с мощными морскими транспортными компаниями. В итоге в пакет впишут предписание морским перевозчикам из стран, которые поддерживают евросанкции, уведомлять Еврокомиссию, если эти перевозчики решат продать России танкеры.