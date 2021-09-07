Красноярск, 7 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. На территории лесного фонда Красноярского края 7 сентября зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 601 га — в Енисейском, Пировском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

Три пожара на площади 264,5 га локализовано. Тушением занимаются более 70 человек, задействовано 12 единиц техники.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 221,4 га. По предварительным данным, причинами большинства возгораний являются сухие грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края, а также в городе Норильске сохраняется особый противопожарный режим.