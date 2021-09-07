Владивосток, 7 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. На территории Дальневосточного федерального округа могут планируется введение специальных преференциальных режимов для лесопользователей. Об этом 6 сентября на пресс-конференции по итогам Восточного экономического форума заявил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Minvr.gov.ru Юрий Трутнев

Отвечая на вопрос о работе по профилактике лесных пожаров, полпред отметил, что увеличение количества лесопользователей поможет уменьшению количества пожаров в лесах.

«Дело здесь не в том, что мы ответственность усилим, а в том, что у леса появится хозяин. Когда у владельца развитие будет зависеть от состояния леса, тогда он будет его охранять. Это важно и для развития экономики лесной отрасли», — отметил он.

В связи с этим полпред допустил введение особых режимов для предприятий, работающих в лесной отрасли на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум проходил 2−4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. За время форума подписан ряд инвестиционных соглашений между правительством Забайкальского края и крупными компаниями.

Губернатор региона Александр Осипов также принял участие в нескольких панельных дискуссиях и пленарном заседании форума под председательством Владимира Путина.