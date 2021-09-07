Оренбург, 7 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области психбольница пожаловалась в антимонопольную службу на поставщика продовольствия, сообщает пресс-служба УФАС по региону.

Davydov.in Черный список

В результате поставщик попал в «черный» список. Ведомство рассмотрев дело, внесло индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным психиатрической клиники, поставщик сорвал сроки поставки яйца куриного в медучреждение. Как следует и материалов дела, предприниматель, став единственным участником аукциона, подписал с больницей госконтракт. Договор предусматривал поставку продуктов партиями по заявкам заказчика. Заказчик неоднократно направлял заявки поставщику, однако лишь по одной из них товар был поставлен частично.