Онгудайский район, Алтай, 7 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в июле скончались 63-летний житель Усть-Канского района жительница Онгудайского района 83 лет.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 362 случая смерти у пациентов с коронавирусом. 315 из них скончались от COVID-19, ещё 47 пациентов умерли по иным причинам.