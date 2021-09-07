Ульяновск, 7 сентября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Ульяновской области план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 56,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По данным властей, с начала прививочной кампании прививку сделали 325 669 жителей, что составляет 56,4% от плана. В том числе привились двумя компонентами (то есть завершили иммунизацию) 284 200 жителей, или 47,7% от плана.

В министерстве здравоохранения уточняют, что среди привившихся первый компонент получили 113 195 пожилых, оба компонента — 104 744.

Напомним, что для выработки коллективного иммунитета планируется привить 60% населения, или 595 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Ульяновской области официально выявлено 275 носителей коронавируса — столько же, сколько было сутками ранее. Всего в регионе сделали 1 149 517 лабораторных тестов на SARS-CoV-2.