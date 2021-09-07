Новосибирск, 7 сентября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Утверждено обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 38-летнего и 35-летнего новосибирцев, которых обвиняют в похищении людей. Об этом сообщила прокуратура региона.

Hobbygames.ru «Похищение»

По версии следствия, обвиняемые, входившие в организованную группу из пяти человек, с июля 2019 года по август 2020 года на территории Новосибирска и Новосибирской области под видом социальной реабилитации похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической и игровой зависимостью.

«Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств или путём заманивания на территорию реабилитационного центра, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, — рассказали в ведомстве. — Члены организованной преступной группы сознательно вводили родственников потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений и законности способов оказания услуг».

Отмечается, что людей насильно и незаконно удерживали в реабилитационном центре. Общение с родственниками ограничивалось, а незаконные действия прикрывались методикой «лечения» от зависимости. При этом в реабилитационном центре имелись цепи для связывания людей, а периметр объекта охраняли собаки.

«Прокуратура заключила с обвиняемыми досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства. Уголовные дела будут направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в прокуратуре.

Расследование уголовного дела в отношении других соучастников преступления продолжается.