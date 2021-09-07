Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В стационарах Бурятии по состоянию на 7 сентября лечатся 350 пациентов с COVOD-19 и подозрением на неё. У 306 из них заболевание осложнилось осложнилось внебольничной пневмонией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В реанимации находится 42 тяжёлых больных, 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 79,2% из 442 коек. Ещё более 1 тыс. носителей коронавируса лечатся в амбулаторном режиме.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 1789 (+1) человек (старше 65 лет — 1)», — отметили в оперштабе.