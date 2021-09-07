Барнаул, 7 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. С запуском культурного проекта «Пушкинская карта», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в целом ряде сибирских регионов появились «торговые предложения».

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

В Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, а также — Новосибирской, Кемеровской и Омской областях за карту просят в среднем от 500 до 2000 рублей. Однако есть люди, которые готовы отдать карту даром и за 3000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий.

Читайте также: «Пушкинские карты» стали объектом мошенничества в Забайкалье

На год школьникам и студентам для этого будут выделять по пять тысяч рублей. Но поскольку 2021-й — неполный год, эта сумма составляет три тысячи рублей.

Читайте также: В Барнауле на средства «Пушкинской карты» уже купили 500 билетов