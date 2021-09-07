Владивосток, 7 сентября, 2021, 07:33 — ИА Регнум. В пунктах вакцинации от коронавируса в Приморье жители активно прививаются однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 7 сентября от COVID-19 вакцинировался 392 391 житель Приморья. За сутки выдано 228 положительных тестов на коронавирус, скончались три пациента. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 63 892 носителя коронавируса, не справились с болезнью 1070 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, прибор, способный с высокой степенью точности выявить наличие коронавирусной инфекции у человека за 27 минут, разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 7 сентября сообщила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.