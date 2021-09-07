Веллингтон, 7 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 21 случай заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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По его данным, все случаи связаны с распространением инфекции внутри страны и зафиксированы в городе Окленде. Всего в городе подтвердили 824 случая заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, еще 17 инфицированных выявили в столице Новой Зеландии Веллингтоне.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 3813 носителей коронавируса. В настоящее время 39 заболевших получают лечение в больницах страны. Из них шестеро находятся в реанимации.