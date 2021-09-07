Ульяновск, 7 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд регистрируется одинаковое количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным сведениям, за 6 сентября в регионе официально выявлено 275 носителей коронавируса — столько же, сколько было сутками ранее. Напомним, что ранее трое суток подряд регистрировалось по 273 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области проведено 1 149 517 лабораторных исследований на наличие SARS-CoV-2. Под наблюдением остаются 13 617 человек.

Отметим, что 11 сентября ведущие врачи России проведут обследования ульяновцев в рамках всероссийской оздоровительной акции «Волна здоровья». Власти отмечают, что «в заранее подготовленных списках значатся» около 200 юных пациентов, которых отобрали главные внештатные медицинские специалисты региона для консультаций со столичными врачами.