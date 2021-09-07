Горно-Алтайск, 7 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю заболеваемость COVID-19 вновь выросла. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за семь дней выявлено 219 новых случаев заражения — на пять случаев больше, чем за предыдущую неделю.

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Таким образом, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 20 880 носителей коронавируса. Из них к настоящему времени выздоровели 19 564 человека. 360 пациентов умерли.

«Ситуация с коронавирусом в стране демонстрирует стабилизацию, но показатели заболеваемости при этом достаточно высокие, поэтому крайне важно соблюдать все противоэпидемические правила и не снижать темпы вакцинации», — отметил в связи с этим глава республики Олег Хорохордин.

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