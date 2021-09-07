Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Девочку 11-ти лет из-за не сработавшего электронного проездного выгнала из трамвая кондуктор в Улан-Удэ. Об этом 7 сентября сообщил телеграм-канал «Babr Mash».

Yarnews.net Билет в общественном транспорте

Школьница возвращалась домой после учёбы и, войдя в трамвай, попыталась оплатить проезд, но её электронная карта не сработала. наличных денег у девочки с собой не оказалось, школьница извинилась перед кондуктором и попросила позволить ей доехать бесплатно.

По словам очевидцев, кондуктор накричала на ребёнка и вытолкнула девочку из трамвая. Школьнице пришлось идти домой пешком шесть километров, воспользоваться общественным транспортом после инцидента девочка не решилась.

Уточняется, что мать девочки настроена добиться увольнения кондуктора. В пресс-службе МУП «Управление трамвая» журналистам пояснили, что в настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, решение будет принято по итогам разбирательств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Алтае был привлечён к административной ответственности владелец автобуса, высадивший десятилетнего ребёнка из-за отсутствия билета.