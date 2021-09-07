Ульяновск, 7 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Из федерального бюджета будет направлено свыше 74 млн рублей на строительство в Ульяновской области дома-интерната для старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по ссылкой на распоряжение председателя российского правительства Михаила Мишустина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Речь идёт о строительстве дополнительного корпуса социального учреждения для пожилых в селе Водорацк Барышского района. Он будет рассчитан на 270 мест. Он разгрузит другие стационарные отделения.

Власти отмечают, что выделенные из бюджета 74 млн рублей позволят сократить сроки строительства. По предварительным расчётам, ещё свыше 112 млн рублей выделят из консолидированного бюджета на закупку оборудования.

Строительство жилого корпуса с пищеблоком осуществляется в пять этапов. В настоящее время в подвальном помещении идёт заливка бетона и производится гидроизоляция стен.

Всего в регионе функционируют пять учреждений для пожилых граждан, в которых насчитывается 1,2 тыс. постояльцев. Общая численность пожилых граждан в Ульяновской области — 356 тыс. человек, что составляет почти 30% от численности населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1916,4 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для ремонта Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева. До этого на модернизацию приёмного отделения и закупку оборудования направлено более 200 млн рублей.

Подробнее: Из федерального бюджета выделены средства на ремонт ульяновской больницы