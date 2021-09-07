Кабанский район, Бурятия, 7 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии перед судом предстанет местная жительница по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлёкшем её смерть. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 23-летняя девушка жила вместе с матерью. При этом они нигде не работали и злоупотребляли спиртным, что нередко приводило к ссорам. 3 июля 2021 года к обвиняемой пришли знакомые, с которыми они начали распивать алкоголь. К гулянке присоединилась мать девушки.

«Около полуночи во время застолья между женщиной и дочерью из-за незначительного повода на бытовой почве вновь произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемая схватила нож и нанесла им удар в бедро матери», — отметили в ведомстве.

Не оказав помощь матери, пьяная девушка ушла с друзьями. В результате через некоторое время 48-летняя женщина скончалась. Её тело на пороге квартиры обнаружила соседка.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.