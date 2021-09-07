Кемерово, 7 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 7 сентября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 169 случаев.

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«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Белово — 13, Анжеро-Судженск — десять, Прокопьевск — десять, Юрга — девять, Осинники — восемь, Новокузнецкий МР — семь, Ижморский МО — пять, Междуреченск — пять, Таштагольский МР — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Полысаево — три, Юргинский МО — три, Калтан — два, Мыски — два, Гурьевский МО — два, Мариинский МО — два, Промышленновский МО — два, Яшкинский МО — два, Березовский — один, Киселевск — один, Краснобродский — один, Прокопьевский МО — один, Яйский МО — один», — уточнил оперативный штаб региона.

За это же время 183 пациента выздоровели, шесть человек скончались.

Всего в регионе выявлено 53 066 случаев заражения коронавирусом, 50 337 человек выздоровели, 1173 пациента скончались.