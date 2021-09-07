Далматово, Курганская область, 7 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Курганской области в отношении 40-летнего жителя города Далматово возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Webfwd.co.uk Соцсети

По данным следствия, с 2017 года по 2019 год далматовец через соцсеть распространял фото и видео материалы с порнографическими изображениями, в том числе несовершеннолетних. Ссылки для скачивания файлов он предоставлял безвозмездно пользователям соцсети в обмен на аналогичные материалы.

По факту возбуждено уголовное дело по п.п."г» ч.2 ст.242.1, п."б» ч.3 ст.242 УК РФ («Приобретение, хранение и распространение порнографических материалов»).