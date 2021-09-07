Барнаул, 7 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Алтайском крае к проекту «Пушкинская карта», инициированному президентом России Владимиром Путиным, присоединились уже семь учреждений культуры. Как сообщает 7 сентября пресс-центр мэрии Барнаула, за три дня, что проект работает в регионе, с помощью карты было куплено более 500 билетов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

Среди участников программы — Алтайский театр драмы, молодёжный театр, музыкальный театр, театр кукол «Сказка», концертный зал «Сибирь», краевая филармония и Бийский драматический театр, а также — два музея — художественный музей и Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Одним из первых, кто оформил карту в Барнауле и даже купил по ней билет в молодёжный театр, стал студент музыкального колледжа Матвей Гальцев.

«Такой вид государственной поддержки важен не только для обладателей карт, которые получили деньги от государства на правильные интеллектуальные развлечения, но для учреждений культуры — они получат новых зрителей», — подчеркнули в администрации Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России получить «Пушкинскую карту» смогут 13 миллионов человек в возрасте от 14 до 22 лет включительно (возраст определяют по факту исполнившихся лет на 1 сентября). На год школьникам и студентам для этого будут выделять по пять тысяч рублей. Но поскольку 2021-й — неполный год, эта сумма составляет три тысячи рублей.

Тем временем в Забайкалье «Пушкинскими картами» стали торговать в интернете.

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