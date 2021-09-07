Биробиджан, 7 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. С 4 по 7 сентября в Еврейской автономии скончались от COVID-19 восемь человек. Общее число погибших за всё время пандемии достигло 320, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона по коронавирусу.

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В данный момент COVID-19 болеют 1135 человек, из них госпитализирован 201. В ковидных госпиталях занято 75,7% мест. В числе госпитализированных с пневмониями 21 ребёнок. На ИВЛ находятся пять пациентов.

Всего за время пандемии коронавирусом в ЕАО заразились 7228 жителей, из них погибли 320. Это немногим меньше, чем в Амурской области, где от COVID-19 скончались 402 человека при 32 522 инфицированных за всё время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии бурно обсуждали срок ожидания врача теми, кто заболел коронавирусом. Люди писали, что ждут медпомощи по три недели, занимаются самолечением, а некоторые выздоравливают, так и не дождавшись врача.