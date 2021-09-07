Анива, Сахалинская область, 7 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Пожар произошел в жилом доме в городе Анива Сахалинской области 7 сентября, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

Сообщается, что возгорание произошло утром в жилом пятиэтажном доме № 49 по улице Калинина. Спасатели прибыли на место происшествия спустя пять минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени горела квартира на первом этаже жилого дома, общая площадь возгорания составляла два квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября пожар произошел в здании мебельного склада в Севастополе. Общая площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало.