Новосибирск, 7 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Новосибирске строительство трёх многоквартирных домов с привлечением средств более 350 участников долевого строительства было начато застройщиком-банкротом на территории санитарно-защитной зоны завода. На этой территории возведение жилой застройки запрещено. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Речь идёт о строительстве «проблемных» многоквартирных домов на территории ЖК «Рихард» на улице Зорге, 279 в Кировском районе Новосибирска.

«В результате надзорного сопровождения прокуратуры и координации действий конкурсного управляющего, уполномоченных государственных органов границы санитарно-защитной зоны завода изменены. Теперь указанные дома находятся за пределами санитарно-защитной зоны, в связи с чем отсутствуют препятствия для продолжения их строительства», — уточнили в ведомстве.

Исполнение законодательства о защите прав дольщиков взяли в прокуратуре на контроль.