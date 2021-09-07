Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 57 023. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 82 новых носителя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 66 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в минздраве.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 23 пациента, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 49 203 человека. В числе контактных лиц по состоянию на 7 сентября находятся более 6,8 тыс. жителей.