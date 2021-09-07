Енисейский район, Красноярский край, 7 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Завершена перепись населения в труднодоступных территориях Енисейского района Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайга

Переписчики охватили в Енисейском районе 24 труднодоступных населённых пункта. До многих мест приходилось добираться на вертолёте.

«Жилища староверов настолько затеряны в тайге, что видны только с высоты птичьего полёта. Например, заимки под названием Погорелка нет ни на одной карте, чтобы добраться до крохотного поселения на вертолёте, нужно преодолеть более 600 километров», — рассказывают в Красноярскстате.

По словам уполномоченного по вопросам переписи в Енисейском районе Алёны Сазоновой, из-за болотистой местности здесь нет специальных площадок для приземления вертолётов.

«Чтобы попасть в Новолебедево, приходилось даже прыгать с вертолёта. Люди, завидев «вертушку», сразу прятались, коровы и те в испуге неслись со всех ног. Приезжих людей здесь не видели лет двадцать», — подчеркнула Сазонова.

Многие староверы живут в глуши даже без паспортов — вера не позволяет. В семьях — по восемь-девять детей. В своей речи они используют диалектные слова.

Сазонова отметила, что на заимках староверов «работают все от мала до велика», например, пятилетние дети собирают в лесу шишки.

«В домах чисто, аккуратно. В Новолебедево попали на праздник, жители отмечали Хлебный спас. В этот день никто не работал, все были в праздничных одеждах, мужчины в косоворотках. Такого вкусного хлеба я ни разу в жизни не пробовала, пекут его на специальной картофельной закваске, без дрожжей», — говорит Алёна Сазонова.

Она добавила, что к переписчикам жители района относились хорошо, но фотографироваться и принять конфеты для детей отказались.

Всего на переписи населения в труднодоступных местах в Енисейском районе работали 15 переписчиков и три контролёра. Им приходилось лететь на вертолёте, плыть на лодках по реке, по «открытой воде», идти по тайге.

На севере края кроме староверов проживают и представители коренного народа Сибири — кето. Они обосновались в посёлке Сым на одноименной реке. Уникальный кетский язык относится к группе енисейских языков, письменность основана на русской графике. А эвенки, проживающие в этих местах, общающиеся между собой на эвенкийском языке.

По данным Красноярскстата, в сентября перепись населения будет проводиться в труднодоступных местах Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Тасеевского, Туруханского районов, а также на Таймыре.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап Всероссийской переписи населения пройдёт с 15 октября до 14 ноября 2021 года.

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