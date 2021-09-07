Чебоксары, 7 сентября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Чувашскому иерею Роману Степанову, который призвал патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и церковное руководство опубликовать сведения о доходах, запретили служить. Его «дело» рассмотрит церковный суд. Об этом говорится в указе митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия, опубликованном на сайте Чувашской митрополии.

ИА REGNUM Купол Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах

В указе в связи с публичным выступлением священника храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа (Степанова) отмечается, что он отверг «многократные увещания и попытки оказать духовную помощь» вследствие «допущенных тяжёлых нравственных падений».

«Справедливым будет начать с тех, кто пострадал от ваших личных проступков, как непосредственно, так и через причинённый соблазн знающим вас как священнослужителя», — говорится в документе.

Управляющий Чебоксарско-Чувашской епархией Савватий считает, что автор обращения воспользовался его «сердечным расположением к жизненной ситуации», утаив «большую часть подробностей своей биографии». И назвал одной из причин поступка увеличение «числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности».

«В качестве предсудебной меры вы с 6 сентября 2021 года […] запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок до рассмотрения вашего дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря этого года», — отмечается в указе.

В течение этого времени Роман Степанов будет работать псаломщиком в Свято-Троицком мужском монастыре в Чебоксарах.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября федеральный резонанс получило видеообращение, автор которого представился как священник настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской из Новочебоксарска Роман Степанов. Он сообщил, что прихожане часто спрашивают, почему «тот или иной священник живёт роскошно, ездит на дорогом автомобиле, имеет свою яхту и дорогие часы». И призвал церковное руководство, начиная с патриарха Московского и Всея Руси Кирилла «написать декларации о своих доходах и о своём имуществе», а также предложил «всем нам покаяться».