Чита, 7 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Министерство культуры Забайкальского края известило о появлении в интернете объявлений о продаже «Пушкинских карт». Меры, которые направлены на пресечение подобного вида мошенничества, предпринимаются — сообщает 7 сентября пресс-служба правительства региона.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту планируется начислять по три тысячи рублей. Ее можно получить в электронном или физическом виде, а также выбрать дизайн.

Кроме того, при покупке билета по «Пушкинской карте» держателю карты выдается именной билет установленного образца. При входе пользователя карты на мероприятие контролер сравнивает данные указанные на билете с данными в документе, удостоверяющем личность.

Каждый именной билет имеет уникальный qr-код, в котором зашифрованы сведения о мероприятии и держателе карты. Во избежание утечки персональных данных, рекомендуем воздержаться от публикации фотографий именного билета в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, о культурной карте сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня 2021 года. Это — электронный билет, который позволит молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать посещение культурных мероприятий. На карту начисляют по три тысячи рублей.

На данный момент в программе участвуют Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема, Забайкальский краевой драматический театр, Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и Государственный театр кукол «Тридевятое царство».

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