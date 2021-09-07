Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего школьника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля Mazda сбил подростка на пешеходном переходе.

Гибдд.рф/r/40 Школьники на пешеходном переходе

«В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель и пассажиры транспортного средства с места ДТП скрылись, не оказав помощи ребенку, однако позже были задержаны сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Как установили правоохранители, что в момент происшествия водитель иномарки был пьян, который к тому же не имел водительских прав. В отношении мужчины составлены административные материалы.

Выяснилось также, ранее машину угнал работник одной из СТО города. Как уточнили в ГИБДД, за рулём был знакомый угонщика.