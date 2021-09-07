Магадан, 7 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Реализация первых проектов в рамках «Дальневосточной концессии» начинается в Якутии, Хабаровском крае, на Колыме и Чукотке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития 7 сентября.

Андрей Шапран Чукотка. Инчоун

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До конца года будут заключены обязывающие соглашения о реализации в ДФО шести пилотных проектов объёмом до 123 млрд рублей в рамках программы «Дальневосточная концессия».

«Дальневосточная концессия — это инструмент, который позволит нам продолжить поддержку строительства инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов, количество которых на Дальнем Востоке стало значительным», — сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, самый масштабный проект реализуется на Чукотке, где будет построена дорога для освоения Баимского месторождения.

«Крупные проекты будут реализованы в Якутии. Это создание по концессионной модели атомных электростанций малой мощности. В Магадане будет создана социальная инфраструктура для развития города. Также хотел бы отметить проект Хабаровского края. Он небольшой по размеру, 2,3 млрд рублей, но касается создания детского лагеря», — добавил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока должны стать активными участниками создания концепции реновации городов, которая начнётся с региональных столиц, заявил, подводя итоги VI Восточного экономического форума, 6 сентября полпред президента РФ Юрий Трутнев.