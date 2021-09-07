Москва, 7 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. Прибор, способный с высокой степенью точности выявить наличие коронавирусной инфекции у человека за 27 минут разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом 7 сентября сообщила в интервью РИА Новости начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

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Эксперт уточнила, что прибор для определения наличия антигена вируса разработан в Институте физико-химической медицины ФМБА России. В основу диагностики заложен метод изотермической амплификации, то есть выявление РНК вируса.

Для выявления антигена диагностической системе потребуется 27 минут от момента забора материала до получения конечного результата. При этом прибор отличается высокой степенью точности. Кроме того, Крючко отметила, что при определённой доработке прибор можно будет использовать и для выявления других антигенов.

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