Новосибирск, 7 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжается расследование по уголовному делу о вымогательстве. Полицейские ищут пострадавших от действий троих задержанных, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Вымогательство

«В начале 2021 года правоохранителями были задержаны подозреваемые в совершении серии вымогательств на территории Новосибирской области. В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Вымогательство» находится в производстве следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в полиции.

В настоящее время устанавливаются дополнительные факты преступной деятельности фигурантов дела. Всех граждан, пострадавших от действий задержанных или владеющих иной важной для следствия информацией, просят обратиться в полицию. Фотографии подозреваемых размещены на сайте ГУ МВД РФ по Новосибирской области.