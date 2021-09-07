Иерусалим, 7 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Цех по производству оружия палестинского движения ХАМАС в секторе Газа подвергся ударам израильских военно-воздушных сил. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

The Israel Project ВВС Израиля

В ведомстве подтвердили, что атака стала ответом на запуск в стороны Израиля воздушных шаров со взрывчаткой и горючими веществами. Второй целью израильских ВВС стал военный комплекс ХАМАС в Хан-Юнисе, который включает в себя цементный завод.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал Donia Al Watan распространил информацию о том, что армия Израиля нанесла удары по позициям палестинских группировок в различных районах сектора Газа. Журналисты утверждали, что акция стала ответом на запуск шаров со взрывчаткой с территории анклава.