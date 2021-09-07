Чита, 7 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 65 114, причём 160 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 57 095 пациентов (+217 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1325 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 102 находятся в тяжёлом состоянии (-7 за сутки), 22 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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