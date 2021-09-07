Кызыл, 7 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где подтверждено 14 новых случаев.

Kraszdrav.ru Коронавирус

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«Из 58 заболевших мужчин — 25, женщин — 33. По возрасту: детей до 17 лет — 19, от 18 до 49 лет — 24, от 50 до 64 лет — 11, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

Таким образом, всего с начала года в республике зарегистрировано 10 548 случаев инфицирования.

В стационарах в настоящее время лечатся 223 больных, 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 52,7%. На амбулаторном лечении находится 724 человека.