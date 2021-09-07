Вашингтон, 7 сентября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. До признания правительства афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Соединенными Штатами еще далеко, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции.

(сс) U.S. Army Афганистан

«До этого далеко», — ответил он на вопрос о признании нового правительства в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о завершении процесса формирования нового правительства Афганистана. По данным представителей исламистов, о составе нового кабмина объявят в ближайшее время.