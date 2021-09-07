Новосибирск, 7 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Новосибирские полицейские пресекли деятельность межрегиональных курьеров, которые подозреваются в организации оптовых поставок героина и покушении на его сбыт. Об этом сообщило главное управление МВД РФ по Новосибирской области.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области Автомобиль с межрегиональными наркосбытчиками был задержан полицейскими в Новосибирске

«Правоохранители получили оперативную информацию о том, что на территорию региона намерены прибыть неизвестные с крупной партией наркотического средства. Когда подозреваемые оказались в Новосибирской области, они были задержаны оперативниками при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром». В ходе проведения личного досмотра одного из сообщников полицейскими было обнаружено и изъято 82 грамма героина. В дальнейшем при осмотре автомобиля наркосбытчиков был обнаружен и изъят свёрток с аналогичным содержимым общей массой 635 граммов. Наркотики курьеры перевозили в запасном колесе автомобиля в багажнике», — рассказали в полиции.

Уточняется, что сбытчики, 31-летний и 43-летний жители Хабаровска, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. На этот раз свой маршрут они начали в Москве и направились в Санкт-Петербург, где приобрели автомобиль. Затем проехали через Челябинск, Курган и Тюмень. В каждом городе они организовывали тайник с наркотическим средством.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Расследование продолжается.