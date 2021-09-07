Москва, 7 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованным банкротный иск банка «Траст» к бывшему депутату Госдумы бизнесмену Вадиму Варшавскому. В отношении него введён первый этап несостоятельности — реструктуризация долгов сроком до 17 февраля 2022 года. Решение ещё может быть обжаловано, но подлежит немедленному исполнению, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Финансовым управляющим утвердили Кирилла Ноготкова. В третью очередь реестра кредиторов внесли претензии «Траста» на сумму 4 327 973 593,46 рубля.

В основе банкротного иска лежал договор поручительства от 2013 года. По нему Варшавский поручился перед банком по кредиту ООО «Ломпром Ростов» из Ростовской области. Заёмщику была открыта кредитная линия с лимитом 3,624 млрд рублей.

Напомним, в мае 2021 года суд признал обоснованным иск «Траста» к другому некогда крупному бизнесмену — экс-главе правления «Рост банка» Артёму Хенкину.