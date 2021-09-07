Улан-Удэ, 7 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Действие программы льготной дальневосточной ипотеки распространят на учителей и врачей. Об этом заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 6 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

По его словам, изменения могут быть внесены уже до конца 2021 года. При этом пока планов дальнейшего расширения льготной ипотеки на другие категории, по словам полпреда, нет.

«Думаю, что сейчас расширять на какие-то другие категории и снимать ограничения в возрасте для всех категорий нам будет затруднительно, чисто даже по финансовым соображениям», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ставка по «дальневосточной ипотеке» была снижена и достигла 0,4%. При этом участники программы должны подтвердить доходы и занятость, получив выписку из Пенсионного фонда РФ.