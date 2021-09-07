В 43 сёлах Якутии появился оптоволоконный интернет
Якутск, 7 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Якутии запустили в работу новые оптоволоконные линии в 43 населённых пунктах. Высокоскоростной интернет провели в 12 районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства республики.
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Интернет в сёла провели по итогам соглашения между правительством республики и ПАО «Ростелеком», подписанного на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Качественная связь позволит проводить сеансы телемедицины, принимать управленческие решения, а также даст возможность якутянам работать удалённо.
Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме республика заключила с ПАО «Ростелеком» о проведении высокоскоростного интернета в сёла Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии.