Якутск, 7 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Якутии запустили в работу новые оптоволоконные линии в 43 населённых пунктах. Высокоскоростной интернет провели в 12 районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства республики.

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Интернет в сёла провели по итогам соглашения между правительством республики и ПАО «Ростелеком», подписанного на Восточном экономическом форуме в 2018 году. Качественная связь позволит проводить сеансы телемедицины, принимать управленческие решения, а также даст возможность якутянам работать удалённо.

«За 2021 год к волоконно-оптической линии связи будут подключены 70 населённых пунктов Якутии, что является историческим рекордом. Итого 362 населённых пункта республики будут иметь возможность подключиться к высокоскоростному интернету. За 2,5 года 1 385 социально значимых объектов республики подключены к высокоскоростному интернету», — отметил министр цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме республика заключила с ПАО «Ростелеком» о проведении высокоскоростного интернета в сёла Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского района Якутии.