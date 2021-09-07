Ла-Пас, 7 сентября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Падение автобуса в овраг стало причиной гибели по меньшей мере 21 человека в центральной части Боливии, 6 сентября написал на своей странице в Twitter боливийский президент страны Луис Арсе.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Морочата в департаменте Кочабамба. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших. В результате ДТП также пострадали 12 человек.

По сведениям телеканала Unitel, автобус упал с высоты 200 метров. Водитель транспортного средства потерял управление, пытаясь затормозить, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем, который сперва не удалось заметить из-за пыли на дороге. Мужчина находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в департаменте Чукисака на юго-востоке Боливии автобус с людьми упал в пропасть с высоты 150 метров. В результате происшествия погиб 31 человек и еще десять получили травмы.