Эдинбург, Великобритания, 7 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Загадочные отполированные шары, возраст которых составляет около четырёх тысяч лет, обнаружила группа археологов на Оркнейских островах в Шотландии. Об этом 7 сентября сообщает издание Daily Mail.

Археология

Учёные из Университета Ланкашира и Национального музея Шотландии обнаружили два каменных шара диаметром около пяти сантиметров в многокамерной гробнице на полуострове Треснесс. Раскопки здесь ведутся с 2017 года, археологи очень спешат, так как скалы, на которых находится древнее поселение, постепенно поглощает море.

Специалисты отмечают, что найденные в гробнице шары отличаются идеальной полировкой и красивой расцветкой. Предназначение артефактов пока остаётся неизвестным. Археологи выдвинули несколько гипотез практического применения шаров.

В частности, предполагается, что шары могли служить украшением для оружия, либо сами служили оружием. Кроме того, есть предположения, что шары использовались для различных ритуалов, игры, гаданий, или же для обработки кожи, либо в качестве импровизированных подшипников при перемещении каменных блоков.

Всего в поздненеолитических стоянках было найдено около 20 шаров, на поверхность некоторых из них нанесён орнамент. Каждый из шаров археологи считают «потрясающей находкой».