Владивосток, 7 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Поликлиники Приморья приглашают жителей на бесплатную вакцинацию от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Лекарства от гриппа

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В этом году две кампании по вакцинации — от COVID-19 и от гриппа — проводятся параллельно. Установленного приоритета важности прививки от того или иного вируса нет. Однако врачи рекомендуют вначале пройти вакцинацию от коронавируса, а через месяц от гриппа.

«Для формирования иммунной прослойки в этом эпидемиологическом сезоне необходимо вакцинировать около 1 миллиона жителей Приморья. Для вакцинации в край поступают отечественные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане началась прививочная кампания от гриппа — областной минздрав уже получил первые партии вакцин.