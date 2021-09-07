Новосибирск, 7 сентября, 2021, 06:37 — ИА Регнум. Военнослужащие соединения специального назначения, дислоцированного в Новосибирской области, в ходе учения отработали задачи по захвату главаря условной бандгруппы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Центральный военный округ В Новосибирской области прошло учение по уничтожению условной бандгруппы

«Согласно замыслу учения, разведывательными подразделениями был установлен маршрут движения автомобильной колонны, в которой находился лидер условной бандгруппы. Устроив засаду, военнослужащие вывели из строя транспортные средства и осуществили захват главаря, после чего доставили его командованию соединения с целью получения информации о действиях бандгруппы», — уточнили в ЦВО.

Также военнослужащие отработали скрытное передвижение по пересеченной местности и действия в отрыве от главных сил. В учениях участвовали более 200 военнослужащих.