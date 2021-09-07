Новосибирск, 7 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Более 4 тысяч военнослужащих и членов их семей прошли ревакцинацию от коронавируса в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского края и Тувы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«Ревакцинация проводится среди всех категорий военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала соединений и воинских частей», — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что к ревакцинации допускаются военнослужащие, полностью привитые до 1 января 2021 года, а также переболевшие COVID-19, но имеющие низкие показатели антител.

По официальным данным, в Центральном военном округе от коронавируса привилось около 200 тысяч военнослужащих и членов их семей.