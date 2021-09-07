Хабаровск, 7 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. Резидент ТОР «Хабаровск» компания «ПЛК Авангард» построит новый складской комплекс класса «А» — соответствующее инвестиционное соглашение подписали стороны на VI Восточном экономическом форуме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

Хабаровск

Читайте также: На Камчатке построят круглогодичную базу отдыха

Универсальный склад площадью 46,2 тыс. кв. метров предназначен для хранения продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления. Ввод объекта запланирован на 2024 год.

Вложения инвестора — 1,7 млрд рублей, планируется, что значительная часть этих средств будет предоставлена компании «ПЛК Авангард» в виде льготного банковского кредита.

На ТОР «Хабаровск» работают уже 42 резидента с проектами общей стоимостью около 32 млрд рублей и планами создать свыше 3 тыс. рабочих мест. Из них 21 проект уже реализован, резиденты вложили в экономику Хабаровского края 12,1 млрд рублей и обеспечили работой свыше 1,4 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке появится новая круглогодичная база отдыха. Проект реализует резидент ТОР «Камчатка» компания «Камчатский медведь».