Якутск, 7 сентября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Экономика Якутии демонстрирует падение по ряду показателей. Так, за январь-июнь 2021 года на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года просело сельскохозяйственное производство, на 6,4% — пищевая промышленность, пишет YKTIMES.RU.

Mike Licht Падение

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Кроме того, на 0,8% уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, на 9,5−14,4% — площади посевов картофеля и овощей.

«Местпром поднялся всего на 1,6%, но в прошлом году рухнул на 7,2%. Итого до 2019 года не добрал. По строительству и ювелирке я уже не раз писал — там всё плохо, в минусах. Малый бизнес закрывается ударными темпами. Розница немного выросла, но опт упал ещё больше», — отметил редактор YKTIMES.RU Владимир Нифонтов.

Он констатировал, что все якобы хорошие показатели макроэкономики Якутии достигнуты исключительно в добывающей промышленности республики, где трудится всего 13% занятого населения. Там растут объёмы добычи, опережающими темпами увеличивается зарплата, идут инвестиции: сектор полностью восстановился и наращивает производство.

Как сообщало ИА REGNUM, на VI Восточном экономическом форуме в этом году Якутия заключила 41 соглашение на сумму порядка 25 млрд рублей. Мероприятие проходило 2−4 сентября во Владивостоке.