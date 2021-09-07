Бразилиа, , 06:13 — REGNUM Площадь у проспекта министерств бразильской столицы Бразилиа, который является центральной улицей города, заняли сторонники президента страны Жаира Болсонару. Об этом 6 сентября сообщило издание O Globo.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идет о Площади Трех Властей, где находятся резиденция главы государства, здание парламента, а также дворец Федерального верховного суда Бразилии. Демонстранты провались через выставленное полицией оцепление.

7 сентября в крупных бразильских городах должны пройти массовые проправительственные демонстрации по случаю главного национального праздника — Дня независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2020 года сторонники Жаира Больсонару обстреляли из фейерверков здание Верховного суда Бразилии.

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