Бразилиа, 7 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Площадь у проспекта министерств бразильской столицы Бразилиа, который является центральной улицей города, заняли сторонники президента страны Жаира Болсонару. Об этом 6 сентября сообщило издание O Globo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Речь идет о Площади Трех Властей, где находятся резиденция главы государства, здание парламента, а также дворец Федерального верховного суда Бразилии. Демонстранты прорвались через выставленное полицией оцепление.

7 сентября в крупных бразильских городах должны пройти массовые проправительственные демонстрации по случаю главного национального праздника — Дня независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня 2020 года сторонники Жаира Больсонару обстреляли из фейерверков здание Верховного суда Бразилии.