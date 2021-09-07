Южно-Сахалинск, 7 сентября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. На острове Шумшу, где в 1945 году произошёл решающий бой в ходе Курильской десантной операции во время Второй мировой войны, откроют музей под открытым небом, об этом сообщил 6 сентября полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, подводя итоги VI Восточного экономического форума.

Советские бронебойщики на острове Шумшу в ходе Курильской десантной операции. Август 1945

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«Я очень хочу, чтобы на Шумшу возник музей под открытым небом. Там были кровопролитные бои, остров до сих пор усеян разбитой техникой, разорванными в клочья самолётами. Это все потихонечку прорастает травой, разворовывается «чёрными» копателями. Такие территории не должны зарастать травой, эту страницу надо оставить в истории Российской Федерации», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ создадут все условия для инвесторов и бизнесменов, как российских, так и зарубежных, которые будут работать, создавать проекты и развивать территории Курильских островов, об этом подводя итоги VI Восточного экономического форума 6 сентября заявил полпред президент в ДФО Юрий Трутнев.